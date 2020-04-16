39-річна епатажна телеведуча і спадкоємиця мережі готелів Hilton, Періс Хілтон, порадувала шанувальників яскравим знімком з іншою зіркою

Блондинка опублікувала яскраве архівне фото з моделлю Наомі Кемпбелл, пише Рoliteka.net. Обидві притискалися одна до одної і посміхалися. При цьому на зірках були відверті наряди.

У Періс був топ на тонких бретельках, який ледь приховував її принади, а на Кемпбелл була сукня, що складається з зірочок у вигляді дзеркала.

Обидва вбрання були досить відвертими, а завершували їх різні аксесуари.

Красуні розпустили волосся, і, взагалі, виглядали разом, як молоко з шоколадом.

"Рада поговорити з подругою моєї прекрасною @Naomi в її прямому ефірі в п'ятницю #NoFilterWithNaomi! Love Хотілося б дізнатися теми, про яких ви хочете дізнатися. Будь ласка, залиште свої запитання в розділі коментарів", - підписала пост Періс.

За 12 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі не тільки задали питання, але і зробили знаменитостям компліменти: "Мої королеви".

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в ліфчику, який був прозорим з боків і ледь прикривав груди. Від нього спускалися лінії тканини до трусиків. Останні не втрималися на сідницях і трохи приспустилися, засвітивши найінтимніше. Таким чином знаменитість була без спідньої білизни.

Періс позувала, витончено вигнувшись. За її спиною були домальовані крила ангела.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл постала лежачи на дивані скинувши весь одяг і лише прикрившись рожевою накидкою з пір'я.

На фото «чорна пантера» буквально потопає в пір'ї, і при цьому не дивиться в кадр. Погляд її зосереджений у вікно.

Нагадаємо, Періс Хілтон стала жертвою хакерів, вкрадені відверті знімки.

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