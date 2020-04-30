Подруга відомої моделі Демі Роуз показала пікантний весняний наряд і нічого не приховала

На фото подруга Демі позувала в прозорому бюстгальтері, через який можна легко побачити груди моделі. Також дівчина розстебнула джинси і показала частково стрінги, які теж виявилися прозорими. Модель стояла біля дерева і закрила очі від задоволення. Фото вийшло максимально гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки публікації, так як Демі поцілував знімок в сторіс, де немає таких функцій.

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На фото Демі позує в рожевому купальнику, який ледве вмістив об'ємні форми моделі. Волосся Роуз вирішила цього разу залишити розпущеним. Зірка сиділа на чомусь і показувала себе спереду, завдяки чому можна оцінити пишні груди дівчини. На тлі можна побачити море і скелі.

Сообщалаось, що Демі Роуз підкорила формами білизна.

Ліфчик обтягнув соковиті форми грудей, які ледь трималися в тісному мереживі. Трусики зірка натягнула вище стегон, завдяки чому вони здавалися досконалими.

Зірка одягла червоний плащ, який відкрила для демонстрації тіла. Також на моделі були червоні ботфорти. Окуляри такого ж кольору доповнили образ.

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