Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, едва не выронила грудь из глубокого декольте

Звезда представила в разделе сториз Инстаграма новое горячее видео, сообщает Politeka.net. Красотка позировала в черном кружевном боди, с огромным декольте. Грудь еле держалась в белье, что заметно по выпирающим признакам.

Само боди было с длинными прозрачными рукавами, что не играло ни каким прикрытием, ведь все взгляды были прикованы именно к декольте.

Нижняя часть белья подчеркнула пышные бедра звезды, а также ее тонкую талию.

Завершили образ нежный маникюр и золотые украшения.

Деми снимала себя в зеркале, она закинула волосы назад и смотрела в телефон.

На лице красотки выделялись пышные ресницы и сочные губы.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, поклонники не смогли открыто высказать свое мнение, но можно утверждать, что модель получила массу комплиментов: "Ох, и лапочка".

Напомним, Деми Роуз предстала в облегающем черном платье. Спину обтянуло несколько черных лямок. Платье подчеркнуло пышную пятую точку, благодаря которой Деми прославилась.

Также можно было заметить большую грудь, скованную облегающим нарядом.

Роуз смотрела в сторону, приоткрыв губы. Длинные волосы красотки были заколоты по бокам.

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Дополнительно Деми обтянула верхнюю часть тела топом из сеточки.

Волосы звезда оставила распущенными и закинула их набок. Глаза красотки сверкали из-под пышных ресниц, а ее губы были немного приоткрыты.

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