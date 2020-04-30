Подруга известной модели Деми Роуз показала пикантный весенний наряд и ничего не скрыла

На фото подружка Деми позировала в прозрачном бюстгальтере, через который можно легко увидеть грудь модели. Также девушка расстегнула джинсы и показала частично стринги, которые тоже оказались прозрачными. Модель стояла возле дерева и закрыла глаза от удовольствия. Фото получилось максимально горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки публикации, так как Деми выкинула снимок в сторис, где нет таких функций.

Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз показала новый пляжный образ.

На фото Деми позирует в розовом купальнике, который еле вместил объемные формы модели. Волосы Роуз решила в этот раз оставить распущенными. Звезда сидела на чем-то и показывала себя спереди, благодаря чему можно оценить пышную грудь девушки. На фоне можно увидеть море и скалы.

Сообщалаось, что Деми Роуз покорила формами в белье.

Лифчик обтянул сочные формы - груди, которые едва держались в тесном кружеве. Трусики звезда натянула выше бедер, благодаря чему они казались совершенными.

Звезда надела красный плащ, который распахнула для демонстрации тела. Также на модели были красные ботфорты. Очки такого же цвета дополнили образ.

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