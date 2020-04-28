Вот это фигура!

Модель Деми Роуз покрасовалась на камеру в красном белье с глубоким декольте

Популярная инста-дива, прославившаяся как «британская Кардашьян», регулярно публикует в соцсетях новые соблазнительные кадры в нижнем белье и купальниках. Как сообщает Politeka.net, на этот раз красотка поделилась новым видео в разделе Сториз.

На кадрах Роуз позирует в откровенном ярко-красном боди. Особой изюминки соблазнительному наряду добавляет глубокое декольте, которое наглядно демонстрирует главную гордость Деми – ее пышную грудь.

Модель кокетливо крутится перед камерой и поправляет волосы, стараясь продемонстрировать свою шикарную фигуру с разных ракурсов.

Ранее мы писали о том, что Деми поделилась снимком в облегающем черном платье. Модель встала к фотографу вполоборота.

Спину обтянуло несколько черных лямок. Платья подчеркнуло пышную пятую точку, благодаря которой Деми прославилась.

Также можно было заметить большую грудь, скованную облегающим нарядом.

Роуз смотрела в сторону, приоткрыв губы. Длинные волосы красотки были заколоты по бокам, поэтому можно было увидеть маленькую сверкающую сережку в ухе.

"Что бы вы ни делали, делайте это с любовью", - подписала фото знаменитость.

За 11 часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, отметив, что это платье ей очень идет, ведь тело то, что надо.

Напомним, непревзойденная Деми Роуз восхитила необъятными видами сзади.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз свела с ума видами в красных ботфортах и кружевном белье.

Также Politeka писала, что Деми Роуз в микроскопическом бикини выставила напоказ самые сочные места.