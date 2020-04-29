Модель Деми Роуз едва удержала собственные формы в крошечном купальнике с сеточкой

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила поделиться стильным кадром в любимом купальнике, едва прикрывающем ее внушительный бюст во время отдыха. Девушка примерила излюбленный образ во время пляжных съемок, сообщает Politeka.net.

Во время карантина модель активно делится снимками с пляжа и отдыха, радуя фолловеров, при этом фанаты также стараются следовать тому же правилу. В этот раз на одном из любительских аккаунтов появился новый кадр из фотосессии Деми на пляже в крошечном купальнике необычного оттенка.

Свой образ девушка дополнила тонкой сеточкой, которая полностю сделана из бус. Для большей пикантности на втором кадре звезда позировала спиной к объективу, показывая пятую точку во всей красе.

Отметим, девушка уже давно является популярной Инстаграм-моделью нижнего белья и купальников. Во время карантина звезда, похоже, не думает останавливать съемки, поэтому периодически радует фолловеров яркими образами после фотосессий.

Весьма пышные формы Деми Роуз также показала без белья – девушка прикрылась необычным полу-халатиком, состоящим из лоскутков ткани, едва ли прикрывающих грудь и нижнюю часть тела знаменитости. Новое фото покорило поклонников, которые принялись сразу же массово комментировать новый пост.

«Где бы я хотел быть», «Ничего себе, конечно, нет слова, которое могло бы описать так много красоты и совершенства», «Великолепная Деми 😍😍❤️», «😍😍😍 милашка», «Я жду тебя ...», «Оливковый сок», «Я люблю твой вид👙💋😉💋👙», «Ух ты, она такая красивая, как я хочу!».

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