Модель Деми Роуз продемонстрировала новый соблазнительный образ, едва прикрывшись черной тканью

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила поделиться стильным кадром в смелом образе без белья во время уличной фотосессии. Как известно, молодая знаменитость любит делиться со своими поклонниками весьма дерзкими кадрами со съемок. Девушка знает, как выгодно подчеркнуть свои формы, чтобы привлечь к себе внимание фолловеров, сообщает Politeka.net.

Девушка уже давно является популярной Инстаграм-моделью нижнего белья и купальников. Во время карантина звезда, похоже, не думает останавливать съемки, поэтому периодически радует фолловеров яркими образами после фотосессий.

Весьма пышные формы Деми Роуз в этот раз показала без белья – девушка прикрылась необычным полу-халатиком, состоящим из лоскутков ткани, едва ли прикрывающих грудь и нижнюю часть тела знаменитости. Новое фото покорило поклонников, которые принялись сразу же массово комментировать новый пост.

«Где бы я хотел быть», «Ничего себе, конечно, нет слова, которое могло бы описать так много красоты и совершенства», «Великолепная Деми 😍😍❤️», «😍😍😍 милашка», «Я жду тебя ...», «Оливковый сок», «Я люблю твой вид👙💋😉💋👙», «Ух ты, она такая красивая, как я хочу!».

До этого звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз решила показать свои довольно пышные формы в золотом бикини, едва ли прикрывающем ее интимные части тела. При этом девушка позировала с легким макияжем на лице ис распущенными волосами.

Тонкая кружевная ткань немало заинтриговала поклонников звезды, которая, к слову, знает, как привлекать внимание фанатов даже во время карантина. Многие фанаты, как и обычно, написали, что девушка - как чертовка, всегда привлекает их смелыми фото.

Как сообщалось ранее, модель опубликовала в разделе Сториз несколько своих любимых фотографий. На каждой из них она позирует в откровенных образах.

Так, на одной из фотографий Деми плавает топлес в одном из водоемов Мексики. На снимке модель подплыла к бортику и облокотилась на него своей объемной грудью.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

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