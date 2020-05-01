Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала гарячий образ в спальні
На фото Гюль позує в обтягуючій сукні з великим декольте, яке ледве вмістило пишні груди дівчини. Бахарі спокусливо вигнулась на ліжка, щоб показати саме гаряче, а образ доповнила розпущеним волоссям, які діставали до п'ятої точки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати змогли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:
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Раніше ми повідомляли, що Олена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала свої принади в незвичайному ракурсі.
На фото Олена присіла навпочіпки в кросівках, прозорих колготах, джинсовій спідниці й білій блузці, яка ледве вмістила соковиті форми моделі. Омович дивилася в камеру, а образ доповнила чокером і розпущеним волоссям. Фото вийшло спокусливим і навіть зухвалим.
Повідомлялося, що Олена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала ранковий образ.
На фото Омович позує в одних мініатюрних трусиках. Олена розсунула ноги прямо на білій постелі. Модель позувала спиною до камери і можна легко оцінити ідеальні форми дівчини. На тлі можна побачити велике вікно і море за ним.
Нагадаємо, українська Кардашьян без білизни виставила всю красу напоказ
А ще Politeka писала, що Українська Кардашьян в латексному вбранні змусила червоніти всіх
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