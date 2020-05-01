Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд постала у несподіваному образі 

Зірка з'явилася з іншим кольором волосся та її стало практично не впізнати, повідомляє Politeka.net. Модель опублікувала у своєму Instagram пост, в якому поєднала два фото. 

На обох знімках знаменитість постала не звичною брюнеткою, а довговолосою блондинкою. Також красуня була в купальниках. 

На першому фото Ретчфорд постала в купальнику рожевого кольору, який відкривав види на спинку і пружну п'яту точку, а також ледь прикривав груди. 

На другому кадрі модель з'явилася в яскравому бікіні, яке натягнулося на її пишних формах. 

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Зірка одягла прозорий козирок і прочинила губи. 

"Я люблю грати з перуками ;) 👱🏼‍♀️ Яка з них вам подобається більше? Ліва або права?", - написала модель. 

За 11 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів, серед яких було: "Неймовірна!", "Ідеальна" і "Жива Барбі". 

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги. 

Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися видами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі. 

Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах. 

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в крихітному вбранні без білизни.

При цьому пишні форми моделі буквально «вистрибують» з нього. Доповнювати образ дівчина вирішила елегантним ланцюжком.

«Що робите?», - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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