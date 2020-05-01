Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд постала у несподіваному образі

Зірка з'явилася з іншим кольором волосся та її стало практично не впізнати, повідомляє Politeka.net. Модель опублікувала у своєму Instagram пост, в якому поєднала два фото.

На обох знімках знаменитість постала не звичною брюнеткою, а довговолосою блондинкою. Також красуня була в купальниках.

На першому фото Ретчфорд постала в купальнику рожевого кольору, який відкривав види на спинку і пружну п'яту точку, а також ледь прикривав груди.

На другому кадрі модель з'явилася в яскравому бікіні, яке натягнулося на її пишних формах.

Зірка одягла прозорий козирок і прочинила губи.

"Я люблю грати з перуками ;) 👱🏼‍♀️ Яка з них вам подобається більше? Ліва або права?", - написала модель.

За 11 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів, серед яких було: "Неймовірна!", "Ідеальна" і "Жива Барбі".

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.

Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися видами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.

Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в крихітному вбранні без білизни.

При цьому пишні форми моделі буквально «вистрибують» з нього. Доповнювати образ дівчина вирішила елегантним ланцюжком.

«Що робите?», - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

Також Politeka повідомляла, що спекотна Ебі Ретчфорд подратувала своїм головним достоїнством у тісній білизні

А ще Politeka писала, що пустотлива Ебі Ретчфорд покрутила пишними "м'ячиками" перед камерою, жаркі кадри