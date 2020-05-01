Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд постала у несподіваному образі
Зірка з'явилася з іншим кольором волосся та її стало практично не впізнати, повідомляє Politeka.net. Модель опублікувала у своєму Instagram пост, в якому поєднала два фото.
На обох знімках знаменитість постала не звичною брюнеткою, а довговолосою блондинкою. Також красуня була в купальниках.
На першому фото Ретчфорд постала в купальнику рожевого кольору, який відкривав види на спинку і пружну п'яту точку, а також ледь прикривав груди.
На другому кадрі модель з'явилася в яскравому бікіні, яке натягнулося на її пишних формах.
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Зірка одягла прозорий козирок і прочинила губи.
"Я люблю грати з перуками ;) 👱🏼♀️ Яка з них вам подобається більше? Ліва або права?", - написала модель.
За 11 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали красуні масу компліментів, серед яких було: "Неймовірна!", "Ідеальна" і "Жива Барбі".
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.
Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися видами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.
Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в крихітному вбранні без білизни.
При цьому пишні форми моделі буквально «вистрибують» з нього. Доповнювати образ дівчина вирішила елегантним ланцюжком.
«Що робите?», - коротко говориться в повідомленні.
Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі
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