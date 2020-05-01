Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд предстала в неожиданном образе

Звезда появилась с другим цветом волос и ее стало практически не узнать, сообщает Politeka.net. Модель опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором соединила два фото.

На обоих снимках знаменитость предстала не привычной брюнеткой, а длинноволосой блондинкой. Также красотка была в купальниках.

На первом фото Рэтчфорд предстала в купальнике розового цвета, который открывал виды на спинку и упругую пятую точку, а также едва прикрывал грудь.

На втором кадре модель предстала в ярком бикини, которое натянулось на ее пышных формах.

Звезда надела прозрачный козырек и приоткрыла губы.

"Я люблю играть с париками ;) 👱🏼‍♀️ Какой из них вам нравится больше? Левый или правый?", - написала модель.

За 11 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов, вреди которых было: "Невероятная!", "Идеальная" и "Живая Барби".

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.

Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в крохотном наряде без белья.

При этом пышные формы модели буквально «выпрыгивают» из него. Дополнять образ девушка решила элегантной цепочкой.

«Что делаете?», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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