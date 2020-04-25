Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) порадувала шанувальників відвертим знімком

Модель опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Вона постала на знімку в розкішному комплекті нижньої білизни. Червоно-бежевий комплект, що складається з бюстгальтера, трусиків, панчох, ремінця і чокера, підкреслив божественні форми моделі. Її апетитні груди буквально вивалювалися з тісного бюстгальтера.

Кассандра пристрасно дивиться в кадр, що надає її образу ще більшої пікантності. За кілька годин її фото зібрало майже 13 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили безліч компліментів.

«Ти завжди відчуваєш красу», «Ти завжди карколомна красуня», «Прокляте дівчисько! Пожежа!», «Ви завжди відчуваєте красу, ви дійсно красиві», «Ти виглядаєш приголомшливо, красуня, у тебе прекрасний смак», «Тааак жарко!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала в кріслі у невимушеній позі. Модель з'явилася в прозорому боді з блискітками на грудях. Хоча самих інтимних місць видно не було, все ж можна було помітити великі груди зірки. Вона трохи затиснула її руками по боках. Прозоре боді підкреслило всі достоїнства фігури зірки, від неї неможливо відірвати погляд.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега вийшла на вулицю без білизни: фантастичні кадри.

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега заворожила божественним тілом у прозорому топі: "Неземна".