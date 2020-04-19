Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в спокусливому образі

Зірка з'явилася в спортивному і одночасно відвертому образі, передає Politeka.net.

Модель затягнула пишні форми у вузький топ, який ідеально сів на пишних грудях. Помітно, що красуня під верхом позує без ліфчику.

Зірка натягнула трусики вище стегон, щоб підкреслити їх пишність "Ого, нереальні".

У Кассандри ідеальні форми - пишні груди і будар, тонка талія, сталевий прес та інші достоїнства.

На одному з фото модель виставила п'яту точку в камеру.

Сьєнега розпустила темне пишне волосся. При цьому на моделі, вирогідно, не було макіяжу, а на обличчі виділялися лише темні брови. Вона посміхалася і навіть виставила язик.

За шість годин пост зібрав 12 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що модель королева з апетитними формами, а також - зізнавалися їй у коханні.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в блакитному облягаючому топі з сіточкою посередині і в таких же легінсах.

Відвертий наряд обтягнув соковиті форми знаменитості. Верх ледь прикривав найінтимніше.

"Щасливої Пасхи всім. Навіть якщо це не зовсім так, як ви або я планували, давайте все ж зробимо все можливе, щоб насолоджуватися цими маленькими способами. 🕊", - підписала фото зірка "Playboy".

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега наділа облягаючий топ, який підкреслив гідності без білизни. Тканина натягнулася на грудях і вигляд у Кассандри був досить гарячий.

Модель була в маленьких шортиках на високій посадці, які підкреслили її тонку талію і пишні стегна. Не можна було не помилуватися фігурою зірки - вона просто чудова.

Нагадаємо, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественним тілом у прозорому топі: "Неземна"

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьенега розставила ноги в прозорому боді: "Слово сором невідомо"