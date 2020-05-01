Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила своих поклонников откровенным домашним образом

Свежий снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка сидит греется на солнышке в очень соблазнительном наряде. Кассандра надела розовые обтягивающие шортики, которые подчеркнули ее широкие бедра. Топ модель оставила почти расстегнутым, забыв надеть под него белье, в результате чего грудь модели практически вывалилась из него. Красотка решила сделать образ еще горячее, раздвинув ноги. Это дало полет для фантазии ее поклонникам.

«Эластичные шорты - обязательное условие карантина», - написала модель.

За час ее пост оценило более 2 тысяч человек. В комментариях звезде Playboy оставили множество комплиментов.

«В среду мы носим розовый», «Ты самая милая красотка», «Ваша улыбка очаровательна и великолепна», «Красивая», «Невероятная», «Вау», «Пожар», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в обтягивающем белом топике на пуговицах. Звезда традиционно забыла надеть белье, чтобы ее образ получился максимально соблазнительным. В добавок модель расстегнула пуговицы. Грудь красотки выпирала из топа, и едва держалась, чтобы не выпасть из откровенного выреза.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».