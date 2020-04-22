Модель не може залишити в спокої

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) вразила своїх відданих шанувальників яскравим знімком

Красуня з'явилася в обтягуючому білому топіку на гудзиках, передає Politeka.net. Кассандра була без ліфчика, що помітно за характерними ознаками. Модель розстебнула гудзики, зробив образ більш спокусливим і відвертим.

Груди Сьєнегі випирали з топа, і ледь трималася, щоб не випасти з відвертого вирізу.

Завдяки короткому топу також помітна тонка талія, плоский живіт знаменитості.

Крім того, на Кассандрі були білі трусики, які здавалися прозорими. Зірка натягнула білизну вище стегон, підкресливши цю частину тіла.

Дівчина оперлася об стіну і злегка вигнулася, щоб продемонструвати соковиті форми.

На обличчі красуні практично не було макіяжу, були виділені блиском губи, а також тушшю - вії.

Образ знаменитості завершили тонкий ланцюжок з акуратним кулоном і браслети.

"Якщо я співаю своїм квітам в цьому вбранні, як ви думаєте, вони будуть рости швидше? 🌺", - підписала фото Сьєнега.

За день пост зібрав понад 17 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що квіти обов'язково будуть рости швидше, тільки треба заспівати. Також вони написали масу компліментів зовнішності відомої красуні.

Нагадаємо Кассандра Сьєнега затягнула пишні форми у вузький топ, який ідеально сів на пишних грудях. Помітно, що красуня під верхом позує без ліфчика.

Зірка натягнула трусики вище стегон, щоб підкреслити їх пишність.

У моделі ідеальні форми - пишні груди і стегна, тонка талія, сталевий прес та інші достоїнства.

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественним тілом у прозорому топі.

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