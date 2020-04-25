Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася ніжним домашнім знімком в ліжку

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня залишилася в одній білизні, яка підкреслила її ідеальні вигини. Вона сіла на ліжку, накинувши на себе об'ємний светр. Фотографія вийшла неймовірною – водночас ніжною, чарівною і привабливою. Пружні груди красуні привернули увагу шанувальників, а її ніжний погляд розбурхав фантазію. Тепер зрозуміло, завдяки чому Хоск довгий час залишається топ-ангелом Victoria’s Secret.

«Повільні дощові дні», - підписала фото модель.

За кілька днів пост зірки зібрав понад 232 тисяч лайків. В коментарях їй залишили сотні приємних слів і компліментів.

«Серйозно, ти виглядаєш дуже мило», «Королева», «Вогонь», «Жива богиня!», «Чудова», «Дивовижна», «Прекрасна», «Ангел», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск порадувала шанувальників сміливими знімками на пляжі. Красуня опублікувала чорно-білі знімки, на яких демонструє свої принади. Хоск була в бікіні, яке ледь прикриває її апетитні форми. Прекрасно видно її тонку талію, плоский живіт і ідеальні вигини тіла.

Нагадаємо, що зірка «Victoria’s Secret» Ельза Хоск подражнила молодим тілом в прозорому боді: «Гаряче».

Як повідомляла Politeka, роздягнена ангел Victoria’s Secret помірялась принадами з гарячою подружкою: кадр зводить з розуму.

Також Politeka писала, що Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".