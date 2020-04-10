Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася з шанувальниками відвертим знімком
Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина постала на кадрах в обтягуючому боді, через яке добре проглядаються її груди. Можливо, модель намочила наряд, або тканина виявилася занадто тонкою, але прихильникам вдалося розглянути все до найдрібніших подробиць. На фото Хоск сміється і прикриває обличчя руками.
«Сумую за сонцем на моєму обличчі», - написала 31-річна модель.
За кілька днів пост зірки зібрав понад 130 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її шикарної фігури.
«Королева», «Мило», «Так чудово», «Гаряче», «Щаслива», - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, шведка Хоск є одним з «ангелів» Victoria’s Secret з 2015 року. Вона була помічена після того, як батько розіслав її фотографії в деякі агентства Швеції.
Раніше ми писали, що ще одна зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол вразила шанувальників відвертим кадром без білизни. Ефектна блондинка одягнула білі колготи, а свої оголені груди прикрила руками. Зоряна красуня розпустила волосся і ніжилася в променях сонця.
А от «ангел» Гейл Келлі добила шанувальників фотографією з джакузі. Дівчина одягла крихітне бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця.
Нагадаємо, що мокра зірка Victoria's Secret розв'язала бікіні і показала все: так виглядає насолода.
Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".
Також Politeka писала, що роздягнена ангел Victoria’s Secret помірялася принадами з гарячою подружкою: кадр зводить з розуму.