Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася з шанувальниками відвертим знімком

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина постала на кадрах в обтягуючому боді, через яке добре проглядаються її груди. Можливо, модель намочила наряд, або тканина виявилася занадто тонкою, але прихильникам вдалося розглянути все до найдрібніших подробиць. На фото Хоск сміється і прикриває обличчя руками.

«Сумую за сонцем на моєму обличчі», - написала 31-річна модель.

За кілька днів пост зірки зібрав понад 130 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її шикарної фігури.

«Королева», «Мило», «Так чудово», «Гаряче», «Щаслива», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, шведка Хоск є одним з «ангелів» Victoria’s Secret з 2015 року. Вона була помічена після того, як батько розіслав її фотографії в деякі агентства Швеції.

Раніше ми писали, що ще одна зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол вразила шанувальників відвертим кадром без білизни. Ефектна блондинка одягнула білі колготи, а свої оголені груди прикрила руками. Зоряна красуня розпустила волосся і ніжилася в променях сонця.

А от «ангел» Гейл Келлі добила шанувальників фотографією з джакузі. Дівчина одягла крихітне бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця.

Нагадаємо, що мокра зірка Victoria's Secret розв'язала бікіні і показала все: так виглядає насолода.

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".

Також Politeka писала, що роздягнена ангел Victoria’s Secret помірялася принадами з гарячою подружкою: кадр зводить з розуму.