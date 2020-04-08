Колишній ангел Victoria’s Secret, супермодель Ельза Хоск вражає красою

Зірка активно веде сторінку в Instagram, де публікує фото різного характеру, пише Рoliteka.net. Модель на знімках завжди підкреслює достоїнства своєї фігури.

У цьому році красуні виповнюється 32 роки, її параметри залишаються кілька років на одному рівні - груди 79 см, талія 56 см, стегна 89 див. Зріст Ельзи - 177 см.

До речі, контролювати вагу, який Хоск намагається тримати на позначці 52-54 кг, допомагають регулярні спортивні тренування.

Варто відзначити, що руку до зростання популярності моделі доклав батько дівчини, який розіслав її фотографії в деякі агентства в Швеції.

З того часу Хоск взяла участь у зйомках реклами відомих брендів, у тому числі Oriflame.

Також модель не раз з'являлася на обкладинках журналів Elle, Cosmopolitan та інших.

На свої покази супермодель запрошували марки Christian Dior, Giambattista Valli, Guy Laroche, John Galliano та інші.

Особисте життя у красуні бурхливе. З такою зовнішністю за нею почали залицятися зі школи.

Моделі приписували роман з Норманом Ридусом, відомий за фільмами «Ходячі мерці». Але дівчина ретельно приховує своє особисте життя.

Варто відзначити, що у 2015 році бойфрендом Хоск став власник компанії District Vision, що випускає пристосування для бігу, Том Дейлі.

У вільний час модель любить займатися бейсболом, боксом, пілатесом і силовими вправами.

На одному з недавніх фото зірка позувала в купальнику на пляжі, похвалившись всією витонченістю. Красуня вигнулась, засвітивши найінтимніше.

На цьому знімку зірка позує в нижній білизні, спустивши з себе штани. Вона просто шикарна.

Далі пропонуємо подивитися ще кілька фото супермоделі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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