Модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась милым кадром со скрытым смыслом

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Эльза сидит в домашней одежде – коротком топе и шортах. Она держит в руках разрезанный апельсин, который гармонирует с ее необыкновенно красивым лицом. Девушка смотрит в кадр, показывая в мелких деталях свои ангельские глаза. Однако есть в фотографии и пикантный момент. Хоск не стала надевать под кофточку белье, из-за чего ее грудь буквально выпирает из нее. Видно самые аппетитные места. Одного взгляда на эту милую девушку в такой кофточке достаточно, чтобы свести любого мужчину с ума.

«Свежий сок», - подписала модель снимок.

За день под постом появилось более 147 тысяч лайков. В комментариях звезде Victoria’s Secret оставили множество комплиментов.

«И каждый раз, когда я смотрю на тебя, каждый раз, как будто я открываю вселенную», «Так вкусно», «Люблю это фото», «Настоящая женщина», «Великолепная», «Твои глаза такие красивые», - пишут пользователи сети.

Кстати, Хоск показала себя без профессионального макияжа. Она накрасила лишь губы.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск поделилась фото, на котором она предстала в обтягивающем боди, через которое хорошо просматривается ее грудь. Возможно, модель намочила наряд, или ткань оказалась слишком тонкой, но поклонникам удалось рассмотреть все до мельчайших подробностей.

Напомним, что звезда "Victoria’s Secret" Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск разделась, показав, чем ее наградила природа: «Богиня».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск потрясла красотой в платье без белья: "Невероятное тело".