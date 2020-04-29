Відома модель Олівія Калпо, яка отримала титул "Міс Всесвіт 2012", показала всю красу в білому платті

На фото Олівія позує в білій сукні в підлогу. Карло граціозно розмістилася зверху дивана, а образ доповнила шикарною зачіскою. Можна легко помітити, що під нарядом у дівчини нічого немає. На другому фото модель показує себе на весь зріст, а на третьому - повернулася спиною, яка була відкрита. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Необхідний весняний карантин: зручне бавовняне максі-плаття", - написала Олівія.

Фанати встигли поставити більше 100 тисяч лайків, серед яких був і Женьки з "Сватів", і написати безліч коментарів під публікацією:

"Ангел", "Краса", "Лінда", "Ти прекрасна", "Приголомшлива".

Раніше ми повідомляли, що Олівія Калпо вирішила привітати подругу з днем народження.

Так, на одному з фото Олівія позувала в білому відвертій сукні з великим декольте і вирізом в районі струнких ніжок. Подруга Калпо також позувала в блискучому довгому платті. Обидві виглядали дуже гаряче, просто: "Вогонь!".

Повідомлялося, що найбажаніша красуня світу Олівія Френсіс Калпо приголомшила мережа знімком без білизни.

Так, на своїй сторінці Олівія Калпо опублікувала два нових знімка, на яких позує біля дзеркала без ліфчика.

На дівчині одягати легке біле плаття з відкритою спиною і боками. З-за фасону сукні оголюють груди моделі.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо приголомшила сміливим чином в сукні без білизни

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