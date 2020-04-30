Відома модель Емілі Ратаковскі вирішила не ховалася свої форми і показав всі
На першому фото Ратаковскі стояла біля стіни в топі і міні-бікіні. Емілі вигнулась на кадрі, щоб додати пікантності, і в неї це вийшло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі модель стояла в купальнику і блузці, яку розкрила, стоячи спиною до камери. Можна лише позаздрити тим, хто бачив Емілі спереду.
Діти Лопес, Сталлоне, Де Ніро та інших зірок вразили зовнішністю: абсолютно не схожі на батьків
Скандальна Бузова в міні невдало прикрилася, розставивши ноги: "П'яненька чи що?"
Долар різко обвалиться, таких цифр в обмінниках не було давно: до чого готуватися
Російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар: "По швах тріщить"
Знімки залишилися без комментариеив і лайків, так як Ратаковски опублікувала їх у сторіс Инстаграма.
Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі продемонструвала неймовірні форми в бікіні.
На відео красуня ніби позує на пляжі. На Ратаковски: тісний купальник у вигляді трикутників, який ледь утримує принади.
Зірка, мабуть, лежала на животі, тим самим її пишні принади виглядали ще більше.
Також на моделі була капелюшок від сонця. Завершили її образ сережки-кільця, тонка ланцюжок на шиї та легкий макіяж.
Повідомлялося, що модель Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ.
На фото Емілі стоїть у просторому халаті, під яким можна побачити золотисте білизна. Ратаковски робила фото в дзеркалі ванної кімнати. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним на кадрі. На тлі можна побачити висять рушники.
Нагадаємо, томна Ратаковски без збентеження показала всі свої козирі
А ще Politeka писала, що Ратаковски повернулася спиною і захопила ідеальними рельєфами
Також Politeka повідомляла, що фігуриста Ратаковски блиснула солодкими місцями прямо в машині