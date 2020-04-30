Відома модель Емілі Ратаковскі вирішила не ховалася свої форми і показав всі

На першому фото Ратаковскі стояла біля стіни в топі і міні-бікіні. Емілі вигнулась на кадрі, щоб додати пікантності, і в неї це вийшло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі модель стояла в купальнику і блузці, яку розкрила, стоячи спиною до камери. Можна лише позаздрити тим, хто бачив Емілі спереду. 

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Знімки залишилися без комментариеив і лайків, так як Ратаковски опублікувала їх у сторіс Инстаграма. 

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі продемонструвала неймовірні форми в бікіні.

На відео красуня ніби позує на пляжі. На Ратаковски: тісний купальник у вигляді трикутників, який ледь утримує принади. 

Зірка, мабуть, лежала на животі, тим самим її пишні принади виглядали ще більше. 

Також на моделі була капелюшок від сонця. Завершили її образ сережки-кільця, тонка ланцюжок на шиї та легкий макіяж. 

Повідомлялося, що модель Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ.

На фото Емілі стоїть у просторому халаті, під яким можна побачити золотисте білизна. Ратаковски робила фото в дзеркалі ванної кімнати. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним на кадрі. На тлі можна побачити висять рушники.

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