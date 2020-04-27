Известная модель Эмили Ратаковски показала новый сочный образ

На фото Ратаковски стоит в одном черном купальнике из веревочек и клочков ткани, которые почти не прикрывают интимные места. Образ Эмили дополнила распущенными волосами, а на кадре модель стояла и смотрела в сторону от объектива. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Эмили опубликовала снимок в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в соблазнительном платье.

В группе пользователи сети опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.

Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки.

Ратаковски держала в руке платок, который развивался по ветру.

Дополнили образ модели блестящие серьги в ушах.

Сообщалось, что знаменитая фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски разделась ради пикантного кадра.

Ради этого фото красавица позировала в ванной. На заднем плане можно заметить раковину, полотенце и вешалку с белым халатом, который Ратаковски решила не надевать.

Напомним, фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине

А еще Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски оттопырила пятую точку ради жаркого кадра

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