Известная модель Эмили Ратаковски показала смелое фото в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула "Самая желанная женщина планеты-2014". Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Это касается и сегодняшних дней, ведь модель постоянно радует поклонников пикантными снимками. Новое фото также захватывает внимание буквально с первого взгляда.

Эмили Ратаковски показала кадр, сделанный на фоне салона автомобиля. Красотка придвинувшись к объективу, позируя перед камерой в total black образе. На ней - тесный топ на тонких бретелях, подчеркнувший линию декольте, которое настолько глубокое, что не скрывает ее идеальных округлостей. Глаза соблазнительная Эмили подвела тушью, а на губы нанесла блеск. Свои темные волосы она распустила по плечам.

Пользователи сети сразу начали заваливать девушку комплиментами, отмечая насколько соблазнительной она выглядит на соответствующем снимке.

"Бомба", "Какая же горячая крошка", "Глаз не оторвать", "Вот это изгибы", "Огнеопасная детка", "Лучше, чем у многих моделей", "Вау, какая красота, просто божественная", "Сладкая конфетка".

Напомним, дерзкая Ратаковски забыла надеть лифчик и засветила лишнее на лестнице.

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