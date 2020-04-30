Известная модель Эмили Ратаковски решила не пряталась свои формы и показал все
На первом фото Ратаковски стояла у стены в топе и мини-бикини. Эмили выгнулась на кадре, чтобы добавить пикантности, и у нее это получилось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре модель стояла в купальнике и блузке, которую распахнула, стоя спиной к камере. Можно только позавидовать тем, кто видел Эмили спереди.
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Снимки остались без комментариеив и лайков, так как Ратаковски опубликовала их в сторис Инстаграма.
Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски продемонстрировала невероятные формы в бикини.
На видео красотка будто позирует на пляже. На Ратаковски: тесный купальник в виде треугольников, который едва удерживает прелести.
Звезда, видимо, лежала на животе, тем самым ее пышные прелести выглядели еще больше.
Также на модели была шляпка от солнца. Завершили ее образ серьги-кольца, тонкая цепочка на шее и легкий макияж.
Сообщалось, что модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ.
На фото Эмили стоит в просторном халате, под которым можно увидеть золотистое белье. Ратаковски делала фото в зеркале ванной комнаты. Волосы звезда решила оставить распущенными на кадре. На фоне можно увидеть висящие полотенца.
Напомним, томная Ратаковски без смущения показала все свои козыри
А еще Politeka писала, что Ратаковски повернулась спиной и восхитила идеальными рельефами
Также Politeka сообщала, что фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине