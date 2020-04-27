Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в соблазнительном платье
Пользователи создали фан-страничку, посвященную Ратаковски, сообщает Politeka.net. В группе пользователи сети опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительня знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.
Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки.
Ратаковски держала в руке платок, который развивался по ветру.
Дополнили образ модели блестящие серьги в ушах.
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Звезда "положила" голову на плечо и прикрыла глаза, посветив пышными ресницами. Эмили приоткрыла губы, сделав образ еще более пикантнее - сама привлекательность.
Поскольку группа звезды пока не популярна, пост за четыре часа собрал всего 10 лайков и ни одного комментария.
Напомним, недавно Эмили Ратаковски показала кадр, сделанный на фоне салона автомобиля. Красотка придвинувшись к объективу, позируя перед камерой в total black образе.
На ней - тесный топ на тонких бретелях, подчеркнувший линию декольте, которое настолько глубокое, что не скрывает ее идеальных округлостей.
Глаза соблазнительная Эмили подвела тушью, а на губы нанесла блеск. Свои темные волосы она распустила по плечам.
Пользователи сети сразу начали заваливать девушку комплиментами.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски не только часто публикует снимки в белье, но и без него.
В данном случае красотка продемонстрировала идеальные изгибы, стоя вполоборота к фотографу.
Черное, полупрозрачное, кружевное боди выделило все совершенства стройного тела. К тому же тонкие лямки на спине придавали образу пикантности.
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