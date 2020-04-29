Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася стильним іміджем в мереживному топі

Вже кілька тижнів фітнес-модель сидить вдома на самоізоляції, тому більшість кадрів артистка робить вдома або під час прогулянки на узбережжі або парку. Стильні та домашні кадри при цьому не позбавлені звичної пікантності. Приміром, цього разу дівчина спокусила видом у світлому мереживній білизні і світлому топі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фітнес-модель постала з легким макіяжем на обличчі, акуратною укладанням волосся і пригорнула до себе руки, щоб посвітити власними формами перед об'єктивом. Мереживну білизну світло-бежевого відтінку одразу ж привертає увагу до себе.

Дівчина вирішила представити відразу декілька відеороликів - спочатку Ана з'явилася у нього вдома, а потім показала, як прогулюється на вулиці в персиковому топі без ліфчика.

Також модель на одних з недавніх фото, розміщених в Instagram, постала в, здавалося б, звичайному одязі, але мала вигляд королеви.

На одному з фото красуня з'явилася в білій маєчці-топі, під якою не було нижньої білизни, що помітно по виразним ознаками.Також на Чері були блакитні джинси з дірками.

Пишні груди і стегна, тонка талія і сталевий прес - красуні дуже йде такий наряд. Зірка завершила образ чорним бантиком на голові. Дівчина закрила очі, посміхнулася і виставила середній палець: "Грайлива кішка".

В пості зірка розповіла, що пофарбувала стіни в чорний колір.

За 15 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

На іншому знімку зірка позувала в спортивному топі і легінси, які припали на її фігурі. Дівчина мило посміхалася, злегка відсунувши стегно. Кілька хвилястих локонів прикрили обличчя, що надавало образу якоїсь ніжності.

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