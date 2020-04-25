Фитнес-модель Ана Чери предстала в спортивном и, одновременно, горячем образе

Знаменитость часто показывает в Инстаграм, как тренируется в спортивных костюмах, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда решила просто продемонстрировать костюм на себе.

Модель надела светлый, обтягивающий топ, а также облегающие штаны и кроссовки.

Красотка позировала в полоборота к фотографу, посветив идеальной пятой точкой, и при это пышной грудью.

Волосы Чери - волнистые, сама она выглядит свежо. Кажется, что на красотке почти нет макияжа, лишь блеск украшает губы.

В посте модель объявила о том, что проводит онлайн-тренировки каждую неделю и пригласила подписчиков присоедениться.

За полчаса пост собрал более 26 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что в восторге от форм Чери. Люди называли модель королевой фитнеса и поражались невероятной красоте.

Напомним, Ана Чери позировала в облегающем топе и крохотном белье, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королева!», «это слишком горячо», «это просто невероятное тело», «бомбезные формы! Повезло тебе», «вау, роскошная», - пишут они.

Ранее сообщалось, что Ана Чери сидела в трусиках на ванной.

Рядом можно увидеть различные емкости, где крема и пенки для приема ванной, а также цветы и другие предметы, что стояли в комнате.

Чери прикрыла одной рукой свои груди, а также газетой, которую держала в ней. Волосы модель решила оставить распущенными.

Фанаты успели поставить более 100 тысяч лайков и написали множество приятных комментариев.

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