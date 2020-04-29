Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась стильным имиджем в кружевном топе

Уже несколько недель фитнес-модель сидит дома на самоизоляции, поэтому большинство кадров артистка делает дома или во время прогулки на побережье или парке. Стильные и домашние кадры при этом не лишены привычной пикантности. К примеру, в этот раз девушка соблазнила видом в светлом кружевном белье и светлом топе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фитнес-модель предстала с легким макияжем на лице, аккуратной укладкой волос и прижала к себе руки, чтобы посветить собственными формами перед объективом. Кружевное белье светло-бежевого оттенка тут же привлекает внимание к себе.

Девушка решила представить сразу несколько видеороликов - сначала Ана появилась в нем дома, а затем показала, как прогуливается на улице в персиковом топе без лифчика.

Также модель на одних из недавних фото, размещенных в Инстаграм, предстала в, казалось бы, обычной одежде, но имела вид королевы.

На одном из фото красотка предстала в белой маечке-топе, под которой не было нижнего белья, что заметно по отчетливым признакам.Также на Чери были голубые джинсы с дырками.

Пышные груди и бедра, тонкая талия и стальной пресс - красотке очень идет такой наряд. Звезда завершила образ черным бантиком на голове. Девушка закрыла глаза, улыбнулась и выставила средний палец: "Игривая кошка".

В посте звезда рассказала, что покрасила стены в черный цвет.

За 15 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

На другом снимке звезда позировала в спортивном топе и леггинсах, которые пришлись по ее фигуре. Девушка мило улыбалась, слегка отставив бедро. Несколько волнистых локонов прикрыли лицо, что придавало образу некой нежности. Фанаты тут же написали, что оба кадра - это двойное удовольствие.

Напомним, фигуристая Ана Чери натянула тесные лосины и оттопырила свои "булочки": фото заставляет краснеть.

Как сообщала Politeka, бессовестная Ана Чери сверкнула упругостями без лифчика: еще чуть-чуть и вывалятся.

Также Politeka писала, что сочная Ана Чери без лифчика вывалила напоказ своих "близняшек"