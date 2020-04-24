Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и сверкнула идеальными упругими формами в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует в крохотном топе без белья, из-под которого виднеются упругие формы. Кроме того, на Чери также красуется мини-белье, которое она задрала рукой.

Уточним, что сам снимок никак не подписан, хотя ее поклонники пришли в восторг от идеального тела кумира.

«Вау, вот это формы», «огонь», «боже, это прекрасно», «как же красиво смотрится», «богиня!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери решила представить топ своих лучших кадров за последнее время.

Звезда после наступления карантина решила активнее вести свою страницу в социальной сети Инстаграм, публиковать фото с тренировок и делиться кадрами, которые ранее больше всего пришлись по душе фанатам.

В этот раз фитнес-модель представила серию солнечных кадров, на которых примерила сразу несколько разных образов. На вечернем кадре звезда позировала, бесстыдно приспустив платье и похваставшись собственными формами. На другом фото Ана показала всю себя без одежды, но в одних ботинках.

Также Чери представила фото, на котором позировала среди цветов в шелковом платье, которое также спустила с плечь. Не забыла Ана показать два солнечных кадра с прогулки на пляже, на котором появилась в крошечном бикини яркого цвета. Под похожими фото поклонники также оставляли множество пикатных комметариев, среди которых отметились те, кто просил девушку "согреть свои булочки", намекая на то, что им нравятся кадры звезды в бикини.

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