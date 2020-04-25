Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед фанатами в горячем наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует сидя в одном белья и кофте. Звеза решила задрать ее, показав фанатам роскошные формы, которые решила прикрыть руками. Саму фотографию она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от идеального тела кумира.

«Это просто загляденье», «божественный вид», «огонь вообще», «это космос», «боже, это разве возможно – быть такой красивой», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Ана Чери предстала в спортивном и, одновременно, горячем образе.

Знаменитость часто показывает в Инстаграм, как тренируется в спортивных костюмах. В этот раз звезда решила просто продемонстрировать костюм на себе.

Модель надела светлый, обтягивающий топ, а также облегающие штаны и кроссовки.

Красотка позировала в полоборота к фотографу, посветив идеальной пятой точкой, и при это пышной грудью.

Волосы Чери - волнистые, сама она выглядит свежо. Кажется, что на красотке почти нет макияжа, лишь блеск украшает губы.

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