наймолодша мільярдер у світі Кайлі Дженнер показала, як відпочиває в басейні

На фото красуня сидить на дошці або чомусь подібному, яка у воді. Кайлі була в різнобарвному купальнику, нижню частину якого майже не видно. Дженнер вигнула спинку і відвернула голову від камери. Фото вийшло досить спокусливим і спекотним. На тлі можна побачити великий маєток і частково величезний басейн. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тако вівторок", - написала Кайлі під фото

Фанати поставили майже 10 мільйонів лайків і написали кілька коментарів:

"Люблю це бачити", "Так, я хотів би 3 тако і сторони Кайлі, спасибі", "Миттєво", "Прекрасно".

Повідомлялося, що наймолодша мільярдер у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як відпочиває вдома на карантині.

Наявидео Кайлі в мікро купальнику лежить на диванчику біля басейну. Зірка тримає в руках спрей з захисним мастилом і спокусливо бризкається його на себе. Модель звивається і крутить головою, що надає відео особливої пікантності.

«Тут стає жарко», - підписала Дженнер відео.

Повідомлялося, що модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото.

На цей раз Кайлі опублікувала фото, на якому позувала зовсім без білизни. У цьому немає нічого дивного, так як вона любителька похвалитися своєю фігурою без зайвих елементів одягу.

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