Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер показала, как отдыхает в бассейне

На фото красавица сидит на доске или чем-то подобном, которая в воде. Кайли была в разноцветном купальнике, нижнюю часть которого почти не видно. Дженнер выгнула спинку и отвернула голову от камеры. Фото получилось довольно соблазнительным и жарким. На фоне можно увидеть большое поместье и частично огромный бассейн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тако вторник", - написала Кайли под фото

Фанаты поставили почти 10 миллионов лайков и написали несколько комментариев:

"Люблю это видеть", "Да, я хотел бы 3 тако и стороны Кайли, спасибо", "Мгновенно", "Прекрасно".

Сообщалось, что самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как отдыхает дома на карантине.

Наявидео Кайли в микро купальнике лежит на диванчике возле бассейна. Звезда держит в руках спрей с защитным маслом и соблазнительно брызгается его на себя. Модель извивается и крутит головой, что придает видео особой пикантности.

«Здесь становится жарко», - подписала Дженнер видео.

Сообщалось, что модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников новым соблазнительным фото.

На этот раз Кайли опубликовала фото, на котором позировала совсем без белья. В этом нет ничего странного, так как она любительница похвастаться своей фигурой без лишних элементов одежды.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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