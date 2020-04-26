Модель Кайли Дженнер показала новый соблазнительный образ

На фото Кайли позирует в белом обтягивающем платье. Она стала на колени перед кроватью и выгнула спинку. Волосы Дженнер решила оставить распущенными. На фоне можно увидеть большое просторное окно, а также дворик за ним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Карантинное пока", - написала Кайли.

Фанаты успели поставить более 4 миллионов лайков, среди которых была и Эмили Ратаковски. Также они написали множество комментариев:

"Хм, простите, но разрешено быть настолько жаркой?", "Королева", "Мама", "Жарко", "Лучшая".

Сообщалось, что модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников новым соблазнительным фото.

На этот раз Кайли опубликовала фото, на котором позировала совсем без белья. В этом нет ничего странного, так как она любительница похвастаться своей фигурой без лишних элементов одежды.

Но последний ее снимок не был таким откровенным. Облачилась модель лишь в платье, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Ранее мы сообщали, что модель Кайли Дженнер показала соблазнительное фото, которое завораживает с первого взгляда.

На фото Дженнер предстала в черном комбинезоне, который полностью обтянул ее пышные формы. Девушка подняла вверх руки, чтобы убрать от лица волосы. На фото прекрасно видно идеальные изгибы аппетитной модели: ее широкие бедра, тонкую талию и пышную грудь. Пикантности образу добавляют пухлые губы Дженнер.



