Відома модель Демі Роуз показала новий пляжний образ

На фото Демі позує в рожевому купальнику, який ледве вмістив об'ємні форми моделі. Волосся Роуз вирішила цього разу залишити розпущеним. Зірка сиділа на чомусь і показувала себе спереду, завдяки чому можна оцінити пишні груди дівчини. На тлі можна побачити море і скелі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернути це назад", - підписала фото Роуз.

Фанати встигли поставити майже 400 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я люблю тебе", "Круто", "Супер", "Бомба".

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ, ледве прикрившись чорною тканиною.

Досить пишні форми Демі Роуз в цей раз показала без білизни – дівчина прикрилася незвичайним підлозі-халатиком, що складається з клаптиків тканини, ледь прикривають груди і нижню частину тіла знаменитості. Нове фото підкорило шанувальників, які взялися відразу ж масово коментувати новий пост.

Повідомлялося, що Демі Роуз показала себе в спальні в крихітному білизна.

На знімках, опублікованих в Instagram моделі, Роуз позує перед дзеркалом в крихітному чорному білизна, яке ледве утримує її пишні форми. На першому знімку дівчина повернулася до дзеркала спиною, продемонструвавши свої вражаючі сідниці.

Нагадаємо, Демі Роуз вбила наповал неймовірними формами під тонким мереживом

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