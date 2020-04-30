Известная модель Деми Роуз показала новый пляжный образ

На фото Деми позирует в розовом купальнике, который еле вместил объемные формы модели. Волосы Роуз решила в этот раз оставить распущенными. Звезда сидела на чем-то и показывала себя спереди, благодаря чему можно оценить пышную грудь девушки. На фоне можно увидеть море и скалы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Верните это обратно", - подписала фото Роуз.

Фанаты успели поставить почти 400 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я люблю тебя", "Круто", "Супер", "Бомба".

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз продемонстрировала новый соблазнительный образ, едва прикрывшись черной тканью.

Весьма пышные формы Деми Роуз в этот раз показала без белья – девушка прикрылась необычным полу-халатиком, состоящим из лоскутков ткани, едва ли прикрывающих грудь и нижнюю часть тела знаменитости. Новое фото покорило поклонников, которые принялись сразу же массово комментировать новый пост.

Сообщалось, что Деми Роуз показала себя в спальне в крошечном белье.

На снимках, опубликованных в Инстаграм модели, Роуз позирует перед зеркалом в крохотном черном белье, которое еле удерживает ее пышные формы. На первом снимке девушка повернулась к зеркалу спиной, продемонстрировав свои впечатляющие ягодицы.

Напомним, Деми Роуз сразила наповал невероятными формами под тонким кружевом

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