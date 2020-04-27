Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, покорила формами в белье

Звезда предстала в черном кружевном белье, которое выглядело на ней идеально, сообщает Politeka.net. Лифчик обтянул сочные формы - груди, которые едва держались в тесном кружеве. Трусики звезда натянула выше бедер, благодаря чему они казались совершенными.

Звезда надела красный плащ, который распахнула для демонстрации тела. Также на модели были красные ботфорты. Очки такого же цвета дополнили образ.

Деми распустила волнистые волосы, закинула их набоку. Девушка приподняла подбородок и приоткрыла губы, сделав образ более вызывающим.

"Ангел во плоти", - подписала фото Роуз.

За девять часов пост собрал около 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Деми классная и распутница, ее формы достойны аплодисментов и вообще она безумно фотогенична.

Напомним, Деми Роуз позировала в крохотном белье, демонстрируя роскошные формы. Интимные места звезда решила прикрыть рукой, хотя ее поклонники все равно были в восторге от снимков.

«Замечательная девушка», «Вау, какая сладенькая», «обалденная», «роскошное тело», «вот это прекрасные формы», «чудо», «красотка», - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в облегающем купальнике, демонстрируя всем роскошные формы. Стройную талию подчеркнули цепочки на ней.

«Как на счет этого? Огонь», - коротко говорится в сообщении.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Я больше не могу на это смотреть! Божественно!», «вау, красивая кошечка. Невероятно горячо», - написали пользователи сети.

Напомним, роскошная Деми Роуз сверкнула прелестью в прозрачном платье: «Вау, какая штучка».

Как сообщала Politeka, бессовестная Деми Роуз сняла одежду и засветила лакомое место.

Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз сняла с себя все и свела с ума сочными формами: лучшие ракурсы.