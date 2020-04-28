Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, продемонстрировала всю свою красоту в облегающем платье 

Звезда часто публикует снимки в бикини, однако в этот раз Деми решила блистать в облегающем черном платье, сообщает Politeka.net. Модель встала к фотографу вполоборота. 

Спину обтянуло несколько черных лямок. Платья подчеркнуло пышную пятую точку, благодаря которой Деми прославилась. 

Также можно было заметить большую грудь, скованную облегающим нарядом. 

Роуз смотрела в сторону, приоткрыв губы. Длинные волосы красотки были заколоты по бокам, поэтому можно было увидеть маленькую сверкающую сережку в ухе. 

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"Что бы вы ни делали, делайте это с любовью🖤", - подписала фото знаменитость. 

За 11 часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, отметив, что это платье ей очень идет, ведь тело то, что надо. 

Напомним, Деми Роуз предстала в черном кружевном белье, которое выглядело на ней идеально.

Лифчик обтянул сочные формы - груди, которые едва держались в тесном белье. Трусики звезда натянула выше бедер, благодаря чему они казались совершенными.

"Ангел во плоти", - подписала фото Роуз. 

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в утягивающем черном корсете и таких же облегающих лосинах.

Свою объемную грудь модель «спрятала» в сером топе с глубоким декольте и кокетливой молнией впереди, добавляющей особую изюминку в ее образ.

На кадрах Деми соблазнительно выгибается перед камерой, демонстрируя свою фигуру во всей красе.

Пользователи сети не смогли оставить открыто комментарии, ведь кадры были обнародованы в сториз. 

Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь.

Как сообщала Politeka, роскошная Деми Роуз уделала Кардашьян своими пышными формами.

Также Politeka писала, что мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной.