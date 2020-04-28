Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, продемонстрировала всю свою красоту в облегающем платье
Звезда часто публикует снимки в бикини, однако в этот раз Деми решила блистать в облегающем черном платье, сообщает Politeka.net. Модель встала к фотографу вполоборота.
Спину обтянуло несколько черных лямок. Платья подчеркнуло пышную пятую точку, благодаря которой Деми прославилась.
Также можно было заметить большую грудь, скованную облегающим нарядом.
Роуз смотрела в сторону, приоткрыв губы. Длинные волосы красотки были заколоты по бокам, поэтому можно было увидеть маленькую сверкающую сережку в ухе.
Помолодевшая Ротару свела с ума видом в ковбойских сапогах: "Больше 26 уже и не дашь"
Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
Дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки"
Банки массово закроются по всей стране, срочное обращение НБУ: "уже с первого мая..."
"Что бы вы ни делали, делайте это с любовью🖤", - подписала фото знаменитость.
За 11 часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, отметив, что это платье ей очень идет, ведь тело то, что надо.
Напомним, Деми Роуз предстала в черном кружевном белье, которое выглядело на ней идеально.
Лифчик обтянул сочные формы - груди, которые едва держались в тесном белье. Трусики звезда натянула выше бедер, благодаря чему они казались совершенными.
"Ангел во плоти", - подписала фото Роуз.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в утягивающем черном корсете и таких же облегающих лосинах.
Свою объемную грудь модель «спрятала» в сером топе с глубоким декольте и кокетливой молнией впереди, добавляющей особую изюминку в ее образ.
На кадрах Деми соблазнительно выгибается перед камерой, демонстрируя свою фигуру во всей красе.
Пользователи сети не смогли оставить открыто комментарии, ведь кадры были обнародованы в сториз.
Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь.
Как сообщала Politeka, роскошная Деми Роуз уделала Кардашьян своими пышными формами.
Также Politeka писала, что мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной.