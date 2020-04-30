Знаменитість нічого не приховала

Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі отримала титул "Міс Бум-Бум", показала новий спокусливий образ

На фото Сьюзі позує в білому мініатюрному білизна. Кортес лежала на ліжку на животі і можна легко побачити п'яту точку дівчини. Волосся у зірки були в цей раз розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт хлопці", - написала Сьюзі під фото.

Фанати встигли поставити майже 13 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасна", "Мила", "Я тебе люблю", "Красиві очі", "Богиня".

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес виставила свою гордість в маленьких бікіні.

На знімку модель позувала, сидячи на стільці, випнувши сідниці в крихітних синіх трусиках із золотими ланцюжками.

Довге волосся ледь не прикривали вражаючі види.

Також на Сьюзі була біла футболка, топ, яка ледь прикривала груди, натянувшись на ній.

Сьюзі трохи повернула голову і посміхнулася. З макіяжу на ній трохи помітний рожевий блиск.

Повідомлялося, що модель Сьюзі Кортез показала красу на карантині.

«Захист від covid 19 ! Використовуйте маски і не виходьте з дому 🦠 здоров'я на першому місці», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках модель позує в одній білизні, а її голову прикриває спеціальний шолом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна

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