Знаменитость ничего не скрыла

Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, получившая дважды титул "Мисс Бум-Бум", показала новый соблазнительный образ

На фото Сьюзи позирует в белом миниатюрном белье. Кортес лежала на кровати на животе и можно легко увидеть пятую точку девушки. Волосы у звезды были в этот раз распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет ребята", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты успели поставить почти 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасная", "Милая", "Я тебя люблю", "Красивые глаза", "Богиня".

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес выставила свою гордость в маленьких бикини.

На снимке модель позировала, сидя на стуле, выпятив ягодицы в крохотных синих трусиках с золотыми цепочками.

Длинные волосы едва не прикрывали поражающие виды.

Также на Сьюзи была белая футболка-топ, которая едва прикрывала груди, натянувшись на ней.

Сьюзи немного повернула голову и улыбнулась. Из макияжа на ней немного заметен розовый блеск.

Сообщалось, что модель Сьюзи Кортез показала красоту на карантине.

«Защита от covid 19 ! Используйте маски и не выходите из дома 🦠 здоровье на первом месте», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках модель позирует в одном белье, а ее голову прикрывает специальный шлем. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье

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