Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло під час відпочинку на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Моя прекрасна Анастасія Квітко», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Квітко позує в крихітному купальнику, демонструючи всім розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це бомба!», «оце так!», «вогонь баба!», «розкішне тіло!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко вбила мережу новим чином у чорному костюмі.

Дівчина, як відомо, є популярною Instagram-моделлю з значними формами. Саме завдяки їм вона привернула массове увагу до себе. Щоб підігрівати інтерес до своєї персони, зірка намагається оновлювати профілі в соціальних мережах кожен день, публікувати превью-кадри з фотосесій, а також любить хвалитися новими образами на відео.

В цей раз дівчина вирішила з'явитися перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, з рівними розпущеним волоссям і в незвичайному тісному комбінезоні чорного кольору. Скромний, проте вельми вдалий наряд, вигідно підкреслив пишні форми зірки.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

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