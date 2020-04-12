Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, звезда лежит на кушетке в зеленом купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом Квитко задрала ногу, прикрывая интимное место. Дополняет образ звезды красивые браслеты и очки.

«Боже, сейчас лопнет купальник», «роскошная красотка», «бомба», «невероятное тело», «божественный вид», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко опубликовала серию пикантных снимков. Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Известно, что Квитко совсем не стесняется публиковать горячие снимки и видео, но на этот раз Настя переплюнула даже себя.

Мало того, что снялась она только в белье, но еще и предложила оценить свое тела с трех разных ракурсов.

Облачилась Настя в просто микроскопическое белье, которое позволило рассмотреть все ее нереальные формы сквозь прозрачное кружево.

Модель решила поинтересоваться, какой снимок больше всего понравился ее поклонникам.

Явным победителем стало фото, на котором Настя, едва не засветила самые тайное место.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.