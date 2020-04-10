Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новым видео

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала ролик на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

На свежих кадрах Анастасия Квитко одета в обтягивающий топ в черно-белую полоску, который обнажает ее плоский животик, а также тесные штаны, подчеркивающие бедра и ягодицы.

В ролике русская Кардашьян берет из холодильника напиток, а затем жадно его пьет. В этот момент открывается роскошный вид на ее бюст, которые едва помещается в топе.

После этого Квитко идет на диван, чтобы поиграть со своим другом - песиком. Пока она нежно гладит домашнего любимца, поклонники могут еще раз оценить ее завораживающий бюст, но уже с другого ракурса.

Пользователи социальной сети по достоинству оценили внешний вид Анастасии Квитко, о чем рассказали в комментариях.

"Вааааууу 😍😍🥰❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Вау, по-настоящему прекрасно"; "Ты ошеломительная, невероятная и идеальная королева".

Ранее Анастасия Квитко похвасталась соблазнительной фигурой в тесной одежде. Она выложила снимок, где фотограф выбрал очень удачный ракурс сзади, благодаря чему на фото хорошо виделяется пятая точка модели в обтягивающих серых джинсах.

Девушка оглядывается и показывает свое симпатичное личико, чем завершает пленительный образ.

Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.