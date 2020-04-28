Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело во время отдыха на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Моя прекрасная Анастасия Квитко», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Квитко позирует в крохотном купальнике, демонстрируя всем роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это бомба!», «вот это да!», «огонь баба!», «роскошное тело!», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко сразила сеть новым образом в черном костюме.

Девушка, как известно, является популярной Инстаграм-моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе. Чтобы подогревать интерес к своей персоне, звезда старается обновлять профили в социальных сетях каждый день, публиковать превью-кадры с фотосессий, а также любит хвастаться новыми образами на видео.

В этот раз девушка решила предстать перед поклонниками с легким макияжем на лице, с ровными распущенными волосами и в необычном тесном комбинезоне черного цвета. Скромный, однако весьма удачный наряд, выгодно подчеркнул пышные формы звезды.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.