Модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала серию пикантных снимков

Как передает Politeka.net, популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Известно, что Квитко совсем не стесняется публиковать горячие снимки и видео, но на этот раз Настя переплюнула даже себя.

Мало того, что снялась она только в белье, но еще и предложила оценить свое тела с трех разных ракурсов.

Облачилась Настя в просто микроскопическое белье, которое позволило рассмотреть все ее нереальные формы сквозь прозрачное кружево.

Модель решила поинтересоваться, какой снимок больше всего понравился ее поклонникам.

Явным победителем стало фото, на котором Настя, едва не засветила самые тайное место.

Стоит отметить, что такой откровенный фотосет собрал уже более 200 тысяч лайков.



Свою популярность модель обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

В возрасте 17 лет начала карьеру модели.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхищены ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко пишут мужчины со всего света. Они считают ее самой красивой женщиной на планете и мечтают о ее груди и ягодицах. Однако признаются, что брюнеткой она нравилась им больше.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.