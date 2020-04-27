Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, сразила сеть новым образом в черном костюме

Девушка, как известно, является популярной Инстаграм-моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе. Чтобы подогревать интерес к своей персоне, звезда старается обновлять профили в социальных сетях каждый день, публиковать превью-кадры с фотосессий, а также любит хвастаться новыми образами на видео. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

В этот раз девушка решила предстать перед поклонниками с легким макияжем на лице, с ровными распущенными волосами и в необычном тесном комбинезоне черного цвета. Скромный, однако весьма удачный наряд, выгодно подчеркнул пышные формы звезды.

Девушка позировала перед зеркалом всячески крутясь и демонстрируя достоинства своей фигуры.

Также модель предстала в оригинальном ярком купальнике необычного покроя, который показывает самые сокровенные места модели.

Такой наряд Квитко сложно назвать купальником, так как маленькие кусочки ткани и ниточки, с которых он состоял, едва не продемонстрировал даже ее непристойные места, поклонники отметили, что девушка выглядит, "как сладость".

Ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала пикантным снимком с отдыха.

Известность Квитко получила благодаря поклонникам в социальной сети Инстаграм – количество фолловеров звезды достигло более десятка миллионов. Причем славится модель рекламой белья, одежды, питания для спортсменов. Также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера. И этот раз не стал исключением.

Так, модель позирует без белья, прикрывая роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру. Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.