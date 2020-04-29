Артистка була дуже спокусливою

Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи продемонструвала неймовірні форми в бікіні

Зірка опублікувала цікаві кадри в сториз Instagram, повідомляє Politeka.net. На відео красуня ніби позує на пляжі. На Ратаковськи: тісний купальник у вигляді трикутників, який ледь утримує принади.

Зірка, мабуть, лежала на животі, тим самим її пишні принади виглядали ще більше.

Також на моделі був капелюшок від сонця. Завершили її образ сережки-кільця, тонкий ланцюжок на шиї та легкий макіяж.

Дівчина то дивилася в камеру, то прикривала очі капелюшком.

У загальному кадри вийшли дуже спокусливими: "Приголомшливо".

Оскільки відео було зроблено в сториз, жоден з прихильників не зміг його відкрито прокоментувати. Однак на сторінку зірки підписані 26,1 мільйонів користувачів, які активно ставлять лайки і коментують інші публікації артистки.

Нагадаємо, на фан-сторінці Емілі Ратаковськи опублікували чорно-білий знімок, на якому чарівна знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні.

Зірка "поклала" голову на плече і прикрила очі, посвітивши пишними віями.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала у ванній в одних трусиках і рушнику на голові.

Зірка стояла спиною до камери, але можна на неї подивитися також в дзеркалі. На фото можна легко оцінити ідеальні вигини моделі.

Фанати також не змогли відкрито прокоментувати публікацію або поставити лайки, адже вона була оприлюднена в сторіз.

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