Артистка была очень соблазнительной

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала невероятные формы в бикини

Звезда опубликовала интересные кадры в сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. На видео красотка будто позирует на пляже. На Ратаковски: тесный купальник в виде треугольников, который едва удерживает прелести.

Звезда, видимо, лежала на животе, тем самым ее пышные прелести выглядели еще больше.

Также на модели была шляпка от солнца. Завершили ее образ серьги-кольца, тонкая цепочка на шее и легкий макияж.

Девушка то смотрела в камеру, то прикрывала глаза шляпкой.

В общем кадры получились очень соблазнительными:"Потрясно".

Посколько видео было сделано в сториз, ни один из поклонников не смог его открыто прокомментировать. Однако на страницу звезды подписаны 26,1 миллионов пользователей, которые активно ставят лайки и комментируют любые другие публикации артистки.

Напомним, на фан-странице Эмили Ратаковски опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.

Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки.

Звезда "положила" голову на плечо и прикрыла глаза, посветив пышными ресницами.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в ванной в одних трусиках и полотенце на голове.

Звезда стояла спиной к камере, но можно на нее посмотреть также в зеркале. На фото можно легко оценить идеальные изгибы модели.

Фанаты также не смогли открыто прокомментировать публикацию или поставить лайки, ведь она была обнародована в сториз.

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