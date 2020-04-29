Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала невероятные формы в бикини
Звезда опубликовала интересные кадры в сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. На видео красотка будто позирует на пляже. На Ратаковски: тесный купальник в виде треугольников, который едва удерживает прелести.
Звезда, видимо, лежала на животе, тем самым ее пышные прелести выглядели еще больше.
Также на модели была шляпка от солнца. Завершили ее образ серьги-кольца, тонкая цепочка на шее и легкий макияж.
Девушка то смотрела в камеру, то прикрывала глаза шляпкой.
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В общем кадры получились очень соблазнительными:"Потрясно".
Посколько видео было сделано в сториз, ни один из поклонников не смог его открыто прокомментировать. Однако на страницу звезды подписаны 26,1 миллионов пользователей, которые активно ставят лайки и комментируют любые другие публикации артистки.
Напомним, на фан-странице Эмили Ратаковски опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.
Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки.
Звезда "положила" голову на плечо и прикрыла глаза, посветив пышными ресницами.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в ванной в одних трусиках и полотенце на голове.
Звезда стояла спиной к камере, но можно на нее посмотреть также в зеркале. На фото можно легко оценить идеальные изгибы модели.
Фанаты также не смогли открыто прокомментировать публикацию или поставить лайки, ведь она была обнародована в сториз.
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