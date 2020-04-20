Популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала свою фигуру во всей красе, выбрав для фото самый смелый купальник

Соблазнительное фото модели появилось на фан-странице Ратаковски в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото звезда в оранжевом сдельном купальнике стоит спиной к камере. Ее аппетитная «пятая точка» вышла на первый план, взбудоражив фантазию поклонников. Трусики стринги дают возможность во всей красе рассмотреть формы модели. Она в свою очередь распустила волосы, облокотилась на стену и страстно смотрит в кадр.

Отметим, что Ратаковски известна своими откровенными фотосессиями. Она любит дразнить поклонников горячими кадрами, на которых во всей красе представлены ее прелести и достоинства. 28-летняя звезда снимается топлес не только для журналов, но и в клипах. Широкую известность ей принесла роль в клипе Робина Тика «Blurred Lines». Сначала его заблокировали На Ютьюб из-за чрезмерной откровенности, но потом вернули назад.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски кроме модельной карьеры строит свой бизнес – она является дизайнером собственного бренда Inamorata. Для продвижения своего бренда Ратаковски снимается в рекламе. Недавно модель поделилась несколькими кадрами с фотосессии для модного журнала. На фото красотка предстала в крошечных трусиках от бикини, а верх купальника она решила не надевать.

Напомним, что Ратаковски похвасталась своими объемами в экстремальном наряде: "Чертовски хороша".

Как писала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые аппетитные места: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Ратаковски натянула узкий топ на самые сладкие места: "Формы хоть куда!".