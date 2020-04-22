Не каждая решится на такие фото

Эмили Ратаковски поделилась горячими кадрами, на которых она предстала без белья

Горячая американская модель известна на весь мир своими смелыми работами и откровенными образами. Как сообщает Politeka, на этот раз звезда поделилась в своем Инстаграм двумя кадрами из новой фотосессии.

На снимках модель позирует на лестнице в короткой черной юбке и свободном пиджаке. Однако, чтобы добавить в свой образ немного «перчинки», Ратаковски не стала ничего одевать под пиджак и кокетливо расстегнула все пуговицы, засветив свою объемную грудь. На первом снимке модель пристально смотрит в камеру, спускаясь по лестнице.

А вот на втором снимке Ратаковски решила остановиться, чтобы собрать свои роскошные волосы в хвост.

Поклонники пришли в восторг от горячего образа красотки, и тут же засыпали ее лайками и восторженными комментариями.

Ранее мы писали о том, что Ратаковски сфотографировалась без нижнего белья. На снимке модель позирует голая, прикрыв бюст руками. Стоит отметить, умышленно или ненарочно, но ей не все удалось спрятать под ладонями.

Ради этого фото красавица позировала в ванной. На заднем плане можно заметить раковину, полотенце и вешалку с белым халатом, который Ратаковски решила не надевать.

Напомним, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски выставила напоказ свои аппетитные прелести: самый выгодный ракурс.

Также Politeka писала, что Ратаковски подчеркнула прелести, повторив самые смелые образы Виктории Бекхэм.