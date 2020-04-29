Наймолодша мільярдерша у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як відпочиває вдома на карантині

Свіже відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео Кайлі в мікро купальнику лежить на диванчику біля басейну. Зірка тримає в руках спрей з захисним маслом і спокусливо бризкає його на себе. Модель звивається і крутить головою, що надає відео особливої пікантності.

«Тут стає жарко», - підписала Дженнер відео.

За півдня відео подивилися більше 24 мільйонів разів. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Я ревную», «Я люблю тебе, Кайлі», «Це слабо», «Так гаряче», «Вау», «Супер», «Огооонь», - пишуть користувачі мережі.

Кайлі Дженнер всього 22 роки, але вона вже заробила свій перший мільярд. На відео видно, що дівчина відпочиває біля розкішного басейну з лежаками. По всій видимості, такий басейн є в будинку, в якому живе одна з сестер Кардашьян та Дженнер.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер опублікувала фото, на якому вона в білому обтягуючому платті позує на ліжку. Дівчина обтягла свої пишні форми тонкою тканиною, продемонструвавши всім, за що її обожнюють мільйони. Волосся красуні були розпущені.

Нагадаємо, що спокуслива Кайлі Дженнер подратувала пишними принадами в тісному топі: ідеальний ракурс.

Як повідомляла Politeka, соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісну футболку: "Блискуче".

Також Politeka писала, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні: "Ох, як же гаряче".