Модель Кайлі Дженнер показала новий спокусливий образ

На фото Кайлі позує в білому обтягуючому платті. Вона стала на коліна перед ліжком і вигнула спинку. Волосся Дженнер вирішила залишити розпущеним. На тлі можна побачити велике просторе вікно, а також дворик за ним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Карантинний поки", - написала Кайлі.

Фанати встигли поставити більше 4 мільйонів лайків, серед яких була і Емілі Ратаковскі. Також вони написали безліч коментарів:

"Хм, вибачте, але дозволено бути настільки спекотною?", "Королева", "Мама", "Жарко", "Краща".

Повідомлялося, що модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото.

На цей раз Кайлі опублікувала фото, на якому позувала зовсім без білизни. У цьому немає нічого дивного, так як вона любителька похвалитися своєю фігурою без зайвих елементів одягу.

Але останній її знімок не був таким відвертим. Одягалася модель лише в плаття, яке ідеально підкреслило її спокусливі форми.

Раніше ми повідомляли, що модель Кайлі Дженнер показала спокусливе фото, яке заворожує з першого погляду.

На фото Дженнер з'явилася в чорному комбінезоні, який повністю обтягнув її пишні форми. Дівчина підняла вгору руки, щоб забрати від обличчя волосся. На фото прекрасно видно ідеальні вигини апетитною моделі: її широкі стегна, тонку талію і пишні груди. Пікантності образу додають пухкі губи Дженнер.



